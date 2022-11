No hay respuesta a la protesta en el DIF

Cumple 67 días el plantón que burócratas estatales agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), instalaron frente a las instalaciones del DIF estatal, sin que hasta este momento hayan sido atendidos por su presidenta Ruth González Silva.

Lo anterior lo manifestó la dirigente del SUTSGE, Bernardina Lara Argüelles, quien reiteró que esperan ser atendidos por González Silva, con el objetivo de expresarle sus exigencias e inquietudes, de la cual sobresale el rechazo a los despidos que consideran injustificados.

No obstante, se han percatado, que la presidenta del DIF estatal no muestra interés o voluntad de reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, ya que no se les siguió procedimiento alguno como lo establece la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.

Agregó que “la única razón de los despidos ha sido el interés de contratar a sus recomendados, pues en ningún momento nuestros representados incurrieron en faltas que motivaran el cese de su relación laboral”.

En este sentido, Lara Argüelles aseguró que el método antes señalado podría ser el modus operandi de la administración que encabeza Ricardo Gallardo Cardona: “transgredir los derechos laborales de los trabajadores sin culpa o reparo alguno”.