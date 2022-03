No hubo descuento por falla de Telmex

Usuarios de telefonía fija de Telmex, reportaron que la suspensión del servicio por alrededor de dos semanas en enero pasado no ameritó compensación alguna en el recibo mensual por parte de la empresa o al menos, un "usted disculpe" de cortesía.

En los recién llegados recibos de marzo, que señalan febrero como mes de facturación pero que en realidad cobran las llamadas realizadas en enero, no se incluyó anuncio alguno sobre la prolongada falla en el servicio que afectó a residentes de los hogares y comerciantes por igual en varias colonias del norte de la capital potosina.

No hubo gesto compensatorio alguno. Solamente que no se cobraran las llamadas no realizadas a partir del 20 de enero, fecha aproximada de la suspensión del servicio fijo a causa de un presunto robo de cable en la zona referida.

Recibos que normalmente llegan, por ejemplo, en 360 pesos, en esta ocasión bajaron a 300 pesos, pero nada más. Los papeles de Telmex sólo mostraron los acostumbrados anuncios que invitan a las y los usuarios a contratar el servicio de Internet o comprar otros productos de la firma telefónica.

En el Centro de Atención a Clientes de la calle de Agustín Vera 627, algunas personas usuarias comentaron su intención de contratar los servicios de alguna empresa adicional para no quedarse sin teléfono en caso de que Telmex presente nuevas fallas.