No hubo incremento de conductores en estado de ebriedad pese a Fenapo, informa Seguridad Pública

Pese a la gran afluencia de personas que acuden a la zona de antros de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), para celebrar, la Secretaría a de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de San Luis Potosí no registró incrementos en detenciones por estado de ebriedad en las instalaciones del recinto ferial.

El comandante Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la SSPC, indicó que desde el inicio de la Fenapo han detenido en los alrededores de la feria y en la avenida Himalaya a 12 personas en estado de ebriedad que pretendían manejar bajo los influjos del alcohol.

Expresó que este número de detenciones es bajo, es decir, que no hubo un repunte de las sanciones por conducir en estado de ebriedad.

Villa Gutiérrez comentó que en sólo en tres casos no hubo forma de conseguir que el conductor regresara a su casa de manera segura, a través de un familiar o conocido, por lo que tuvieron que ser remitidos a la Fiscalía General del Estado.

"Hay casos en los que los familiares dicen 'no es mi problema', por lo que los ponemos a disposición de la fiscalía, y en otros casos sí han ido los papás por los hijos", agregó.

Finalmente, el titular de la SSPC municipal de San Luis Potosí puntualizó que en los alrededores de las instalaciones de la Fenapo, en tres semanas, se realizaron 12 faltas administrativas a transeúntes que consumieron alcohol en vía pública y a personas que realizaron sus necesidades en vía pública