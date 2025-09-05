No hubo "mala fe" en información sobre de Daikin: Torres Sánchez

“El estado, el gobierno; todo el gabinete es una autoridad de buena fe. Bajo ninguna explicación y en ningún momento actuamos de mala fe”, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

El funcionario, expuso lo anterior, al ser cuestionado si hubo una cuestión dolosa del estado para informar como nueva inversión los recursos de la firma japonesa Daikin, mismos que ya se aplicaban, incluidos los empleos.

Torres Sánchez dijo que lejos de la nota aclaratoria, lo “verdaderamente importante” es el reconocimiento al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por buscar otros horizontes frente a la “guerra arancelaria” con Estados Unidos.

LA HISTORIA

Ayer, la administración estatal informó que directivos de la compañía japonesa habían confirmado la inauguración de una tercera planta en octubre, con una inversión de 7 mil millones de pesos y la generación de 3 mil 500 empleos.

Pero el corporativo en México aclaró la versión oficial e informó que los recursos ya fueron aplicados o se encuentran en proceso.

Se precisó que la información oficial contenía "datos imprecisos". Detalló que en los últimos tres años han invertido más de 310 millones de dólares —unos 6 mil millones de pesos.

La empresa subrayó que actualmente cuenta con más de 3 mil 600 trabajadores en sus cuatro plantas de San Luis Potosí y que en octubre únicamente se inaugurará la infraestructura levantada con las inversiones de años recientes, destinadas al aumento de la capacidad productiva.