No hubo venta ni de antojitos en El Saucito

Vendedores de productos tradicionales del cementerio del Saucito propios de la celebración del Día de Muertos se quedaron con sus mercancías, luego de que ofrecieron productos tradicionales y escasearon los clientes. Solamente aparecieron vendedores de comida que sí reportaron clientela.

Los que más sufrieron son los vendedores de las tradicionales "tostadas borrachas" que suelen ser muy demandadas como alimento. Los floristas se adaptaron, y colocaron menos mercancías, pero aún así, la clientela fue muy escasa.

Gonzalo Villarreal Grimaldo vende desde hace años tostadas borrachas en el Saucito, y sus ventas se derrumbaron. Esperábamos que estuviera abierto y de hecho ya nos habían dicho que iba a estar abierto, pero ya ve que cambió el semáforo

"Lo que no vendimos en todo el año esperábamos recuperarlo entre el primero y el dos y ahora no hemos recuperado nada. Ya tenemos más tiempo así y ahora no hemos recuperado nada, desde marzo empezó la crisis y no nos hemos podido recuperar. La situación cada día se pone más difícil y ahora a veces hasta falta para comer. Si antes teníamos algo para comer ahora ni siquiera un kilito de carne a la semana", lamentó el comerciante.