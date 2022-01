No le toca al Municipio litigar ANP, dice Galindo

El hecho de que un juez federal concediera amparo contra la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de la sierra de San Miguelito no cambia la postura del gobierno municipal de respeto a este ecosistema y a sus propietarios, afirmó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

"Creo que son temas que están fuera de mi alcance jurídico, tanto el de la declaratoria de Área Natural Protegida como el del amparo. Yo sigo en la misma postura que expresé hace meses e incluso antes de ser alcalde, de respeto a la sierra de San Miguelito y a los procesos jurídicos, que además faltarán otros", dijo.

El amparo, agregó, "es un instrumento jurídico que suspende y deja las cosas como están; así se quedan, pero yo creo que luego habrá que esperar otras resoluciones. Es una historia de largo alcance que no sabemos en qué o dónde vaya a parar".

Reiteró que su postura "es de respeto a la sierra de San Miguelito y además en el justo equilibrio de ver por los derechos de los comuneros, pero más allá, pienso que al Ayuntamiento no le corresponde meterse en este tema".

Se le preguntó si ya ha dialogado con comuneros de la sierra tal y como ellos lo solicitaron en un desplegado pagado en medios informativos, a lo que respondió que "no, no he hablado con ellos. Estamos en pláticas para realizar una mesa de trabajo. Ellos proponían que fuera en conjunto con los desarrolladores de vivienda, pero me parece que son cosas diferentes e intereses diferentes. Me reuniría con ambos, pero por separado".

De la visita de este miércoles de María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, el alcalde precisó que no se trata de una reunión bilateral, sino abierta para diversas autoridades relacionadas con el tema de la sierra de San Miguelito y la declaratoria de ANP, por lo que su participación se enfocará en ese tópico.