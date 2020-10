No nos aliaremos con Gallardo ni el Verde: Morena

De aprobarse una alianza partidista para las elecciones de 2021, la candidatura a la gubernatura no sería con Ricardo Gallardo Cardona, ni con el PVEM, asentaron integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sergio Serrano Soriano, presidente del CDE, reportó que la militancia no ve favorable aliarse con aspirantes de la familia Gallardo, así como tampoco con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En conferencia de prensa, expuso que, si bien todavía no existen planteamientos para aliarse con determinado instituto político, las alianzas descartadas con los “conservadores”, es decir, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

“Lo que hemos escuchado de la mayoría de los militantes de Morena en San Luis Potosí, es que, es muy difícil que haya una alianza, una coalición con el Partido Verde (…) el 5 o 6 de noviembre tenemos que presentar si vamos en coalición o no”, precisó.

A su vez, Octavio García Rivas, secretario de Formación Política del CDE, argumentó que la negativa de aliarse con el PVEM, se fundamenta en su actuar pasado y presente en la vida política.

Para el político morenista, el instituto tiene los cuadros suficientes para encarar y encabezar de forma decorosa y “con triunfo” la próxima elección en San Luis Potosí, por ejemplo, ese cargo público en específico.

“Yo como Octavio García Rivas ciudadano y militante de Morena, yo no estoy de acuerdo para nada (…) Lo diremos hasta el cansancio, no nos vamos a cansar de decirlo: no necesitamos ese tipo de alianzas (con el PVEM y Gallardo Cardona)”, concluyó.