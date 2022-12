No nos quita el sueño amparo de XNP: Galindo C.

En breve entrevista, el alcalde la capital, Enrique Francisco Galindo Ceballos dijo no tener preocupación alguna de que su antecesor, Xavier Nava Palacios, haya obtenido un amparo en contra de la inhabilitación que le aplicó el Congreso del Estado para ocupar cargos públicos por espacio de 18 años.

"Es un asunto que no nos preocupa, porque en ello no tiene nada que ver el Ayuntamiento de manera directa. Creo que en esto habrá de desarrollarse un curso jurídico y a nosotros no solamente no nos quita el sueño, sino que no nos distrae del trabajo que estamos realizando por la ciudad", expresó el edil.

Casi de inmediato, zanjó el tema para referirse a la instalación del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, realizada este sábado en la Plaza de Armas de la capital.

Refirió que "con un modelo de operación diferente, en el que cada acera, cada manzana del centro tendrá un representante, habrá un amplio margen de sensibilidad para poder atender todos y cada uno de los problemas de inseguridad que se tienen en el Centro Histórico".