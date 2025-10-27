"¡No nos van a callar!": protestan alumnos del ITSLP contra directivos

Estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) protestaron en contra del descuido académico que se ha generado recientemente por los conflictos entre docentes y trabajadores administrativos con los actuales directivos del plantel, Diego Bárcenas y Alejandro Ríos.

La protesta se realizó de manera silenciosa, con mantas vinílicas colgadas en la reja perimetral del Instituto, del lado de la avenida Circuito Oriente. En ellas se puede leer el mensaje:

"¡No nos van a callar! El director quiere silenciarnos. Acusó a estudiantes de traer armas y asustó a nuestros padres para intimidarnos. ¡No te dejes engañar! Este no es un movimiento de maestros; es un movimiento de estudiantes cansados de sus pleitos y de que descuiden lo más importante: lo académico".

La manta está firmada con el logotipo y nombre de un grupo estudiantil denominado "Voz Universitaria ITSLP".

Otra manta señala:

"Nos enseñaron a callar, pero aprendimos a alzar la voz. Hoy exigimos transparencia, justicia y un Tecnológico digno. No más miedo. No más silencio. Somos alumnos, no guerrilleros".

Este lunes se anunció una manifestación estudiantil que se realizaría a las 9:00 de la mañana; sin embargo, el evento fue suspendido, al parecer, por advertencias de la Dirección del plantel de que habría represalias contra las y los participantes.

Las mantas estudiantiles se colocaron junto a las de índole sindical, en las que se reclama al director Diego Bárcenasdiversos aspectos, como la falta de transparencia en la asignación de plazas e interinatos, violaciones a la Ley Federal del Trabajo y desinformación en los gastos de obras de infraestructura, entre otros señalamientos.

