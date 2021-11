No pararé hasta dar con los asesinos de mi hija, dice la madre de Karla Pontigo

Desde aquel 28 de octubre de 2012 en el que Karla Pontigo, de 22 años, sufrió golpes en la cabeza, mordidas, estrangulamiento y la amputación de su pierna derecha, que derivó en su muerte, hasta la fecha, el Estado le ha fallado.

Así lo afirmó su mamá Esperanza Luccioto, quien en entrevista con EL UNIVERSAL contó que, aun cuando lleva nueve años de lucha para obtener justicia, con apenas un triunfo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no parará hasta dar con los asesinos de su hija.

El pasado 19 de octubre el juez Primero de Distrito en San Luis Potosí determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene un evidente conflicto de interés en el caso, por lo que la investigación sobre el feminicidio de Karla ha estado comprometida.

En consecuencia, el juzgador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si procede ejercer su facultad de atracción para que, ante la instancia federal, continúen las indagatorias sobre la muerte de la joven.

"A Karla le falla el Estado, que ha hecho ojos cerrados y oídos sordos, si ellos quisieran, porque esto es de voluntad, ya hubieran resuelto el caso", dijo.

"No he desechado la esperanza, yo voy a seguir hasta el final, así sea aquí o a donde tenga que ir para que se haga justicia como debe ser, una justicia con un precedente, porque ya llevamos nueve años de lucha y vamos a tener que seguir y que no vuelva a ocurrir", agregó.

Aunque la sentencia del juez de amparo no implica una orden para que la FGR atraiga el caso de Karla, su mamá afirmó que esto le da más esperanzas de avanzar y tener justicia.

"Nos sentimos con una lucecita de esperanza, porque con todo este tema del conflicto de intereses no es bueno ni sano que el proceso siga aquí en San Luis Potosí", señaló.

"Le estoy dando un voto de confianza al doctor Alejandro Gertz Manero, porque en mi estado no hemos podido avanzar a pesar de que ya van a ser dos años de la resolución de la Corte", dijo.

En noviembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reabrir el caso de Karla Pontigo para que se investigue como feminicidio, con ello, invalidó la resolución de la Procuraduría de San Luis Potosí de investigar el caso como un accidente.

Al considerar que hubo violaciones en el proceso, la Corte indicó que se debía crear una unidad especializada en la procuraduría para que investigue el caso con perspectiva de género.

La sentencia a favor de la familia de Karla fue la segunda sobre feminicidio que resuelve el máximo tribunal del país; sin embargo, a dos años de su emisión, el caso no ha avanzado porque la unidad creada para investigar la muerte de la joven sólo es operada por una agente del Ministerio Público (MP) y un policía de investigación, y no tiene más recursos para proceder.

En el expediente, la familia ha aportado evidencias de que, el 28 de octubre de 2012, Karla Pontigo, quien se encontraba en el bar en el que trabajaba en San Luis Potosí, sufrió una agresión física y sexual que le dejó casi 40 heridas internas y externas, como golpes en la cabeza, en la cara, además de que presentó el labio inferior mordido, marcas de estrangulamiento y amputación de su pierna derecha.

La versión de los dueños del lugar fue que Karla chocó con una puerta de cristal, se cayó y por eso había sufrido todas esas heridas. Estos dichos fueron avalados por la procuraduría local, razón por la que ahora el juez de Amparo considera que quienes están al frente de dicha institución tienen conflicto de interés, pues eran los mismos que conocieron de origen el caso de la joven.

A nueve años del asesinato de su hija, Esperanza Luciotto contó a EL UNIVERSAL que tiene sentimientos encontrados con la sentencia del juez de amparo y la ausencia de respuestas sobre lo que ocurrió aquella noche.

"Tenemos sentimientos encontrados, estas fechas son muy importantes, ella falleció en estas fechas y es muy difícil emocionalmente para mí, es como si hubiera pasado hoy, tengo sentimientos encontrados, pero aquí estoy en la lucha", comentó.

Yesenia Valdés, abogada de la familia de Karla, explicó que ya solicitaron una audiencia con el fiscal de México, Alejandro Gertz Manero, para exponerle las razones por las que quieren que la FGR atraiga el caso.

"Algo importante que debería tomar en cuenta la fiscalía es que no empezaría de cero, porque precisamente la Suprema Corte de Justicia ya determinó cómo se debe hacer la investigación", apuntó.

"Lo que seguiría es que la Fiscalía General de la República demuestre que puede hacer investigaciones expeditas, investigaciones imparciales, profundas y científicas, que puedan traerle a las víctimas la verdad de lo que pasó y la justicia sobre los hechos".