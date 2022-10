No permitiremos que ningún grupo del crimen se apropie de SLP: SGG

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 1 (EL UNIVERSAL).- "No vamos a permitir que ningún grupo del crimen organizado se apropie de San Luis Potosí", declaró el secretario General de Gobierno del estado, Guadalupe Torres Sánchez, tras ser cuestionado por los videos que circularon en redes sociales en el que se aprecian hombres armados en el municipio de Mexquitic de Carmona y que se atribuían ser miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario estatal indicó que desde el gobierno estatal se trabaja de forma indistinta por garantizar la seguridad en todo el territorio potosino, por lo que enfatizó que se está fortaleciendo la seguridad en zonas como Villa de Pozos, la delegación de La Pila y el municipio de Mexquitic.

No obstante, reconoció que existen grandes retos en algunos municipios, refirió que incluso hay demarcaciones que no cuentan con un solo elemento de policía municipal, como es el caso de Lagunillas.

"Hay muchos temas en los que están ellos obligados a cumplir y se les va apoyar en materia de seguridad hay pocos, pero todavía hay en los que no tienen ni un solo policía", dijo.

En este sentido, el funcionario recordó que la administración estatal estará destinando un aumento de 3 mil millones de pesos para los municipios, con la finalidad de que se logre contrarrestar los temas más urgentes de cada municipio.

"El gobierno del estado le está entrando y le vamos a asegurar la seguridad de los potosinos y no vamos a permitir que ningún grupo del crimen organizado se apropien de San Luis Potosí", reiteró Torres Sánchez.