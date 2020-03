No podemos legislar bajo presiones: MJC

El presidente de la Directiva del Congreso, diputado Martín Juárez Córdova, reiteró su postura de "apertura, diálogo y no cerrazón" para abordar los temas relativos a la interrupción legal del embarazo.

Al referirse a las pintas realizadas en el edificio sede del Poder Legislativo, descartó, de entrada, "tomar posiciones radicales como la revisión de los videos y presentar denuncia porque son cosas que no nos llevan a nada. El tema no es la denuncia, sino tener apertura, revisar, no generar distractores. El tema de la interrupción legal del embarazo hay que atenderlo, pero de fondo más que de forma", apuntó.

Subrayó que la legalización del aborto es "una propuesta controversial, pero válida. Ahí vienen otras propuestas igualmente controversiales como la del uso lúdico de la mariguana o la de pena de muerte para quienes cometen ciertos delitos, pero en todo esto debemos hallar el común denominador para toda la sociedad".

Recordó que hay quienes señalan el aborto legal como un tema que promueve el gobierno morenista. "Algunos dicen que esta es la agenda de la 4T. Está bien, pero también hay que ver la agenda ciudadana. No se puede legislar a través de presiones cuando la argumentación no ha sido suficiente para que todas las voces vayan en un mismo sentido".

Finalmente, sobre la protesta "Un Día sin Nosotras", programada para este lunes 9 de marzo, el legislador dijo que "se trata de sentir la ausencia de la mujer. Hay quienes dicen ´voy a suspender actividades´, pero no, no suspendas actividades. Enfréntate a tu realidad sin la mujer. Ese es el tema. Suspendo actividades y entonces ya hice puente, y no es ese el objetivo".