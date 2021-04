No podemos normalizar que todos los días aparezcan mujeres y hombres ejecutados: Rangel

"La gente no se va dejar engañar. Tiene muy claro quién es cada persona, nos conoce", declaró Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata a gobernadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Relató que durante su recorrido por el estado, han encontrado un ánimo de cambio en los residentes de las cuatro regiones, a quienes ya no se puede decir que son tontos "cuando se dice que pueblo es sabio, así es".

Rangel Martínez dijo en conferencia de prensa acompañada por Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, que el pueblo de San Luis Potosí es sabio, por lo tanto, en la elección del 6 de junio va a "elegir muy bien".

Recordó que las principales exigencias de la ciudadanía hacen referencia a garantizar la seguridad pública y el acceso al agua potable, problemáticas que se buscarán resolver con diferentes propuestas y proyectos.

"No podemos cerrar los ojos ante la situación de inseguridad que está viviendo el estado. No podemos normalizar que todos los días aparezcan mujeres y hombres muertos, ejecutados y que esto se pueda convertir en un río de sangre, si no se pone orden (...) no vamos a permitir que delincuentes tomen nuestro estado", remató.