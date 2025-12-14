No prescribirían los delitos contra los niños en SLP

La diputada local María Leticia Vázquez Hernández presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de San Luis Potosí para que ningún delito cometido contra niñas, niños y adolescentes pueda prescribir. La propuesta busca que el paso del tiempo no sea un impedimento para investigar, juzgar y sancionar a quienes atenten contra personas menores de edad, sin importar el tipo de delito.

Actualmente, la legislación estatal solo considera imprescriptibles algunos delitos graves y ciertos ilícitos de carácter sexual cuando las víctimas son menores. Con la modificación al artículo 110 del Código Penal, la iniciativa pretende ampliar este criterio para que cualquier delito cometido contra personas menores de 18 años pueda ser perseguido penalmente, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde los hechos.

La propuesta se enmarca en un contexto de aumento de delitos contra este sector de la población. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que entre enero y febrero de 2025 se registraron 5 mil 862 delitos contra niñas, niños y adolescentes en el país, cifra que representa un incremento de 1.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Algunos ilícitos alcanzaron niveles no vistos desde 2015. La corrupción de menores pasó de 333 a 416 casos; la extorsión aumentó de 54 a 63, mientras que las lesiones sumaron 3 mil 246 registros durante los primeros dos meses del año. El homicidio también mostró un repunte de 12.6 por ciento, al pasar de 333 a 375 casos en el mismo lapso comparado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante este panorama, la iniciativa plantea que, por tratarse de un grupo en condición de especial vulnerabilidad, no pueda aplicarse la prescripción ni declararse la caducidad de la acción penal en ningún delito cometido contra menores de edad. La intención es cerrar vacíos legales y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia, incluso años después de ocurridos los hechos.

De ser aprobada, la reforma eliminaría las restricciones actuales del Código Penal y ampliaría la protección legal para niñas, niños y adolescentes en el estado, con el fin de que ningún delito cometido en su contra quede impune por el simple transcurso del tiempo.