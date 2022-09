No rentaremos oficina en “zona fresa”: Arreola

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez no ha podido tomar posesión del edificio del Comité Directivo Estatal, pero ya se encuentran en busca de un inmueble que no se ubique en una que no es popular, informó Carlos Arreola Mallol, presidente local del Consejo de Morena.

Explicó que está por concluir la renta del inmueble ubicado en la calle SCOP de la Colonia Polanco, “y no vamos a hacer lo mismo de rentar una oficina con jacuzzi en la zona más fresa de San Luis”.

Agregó que están pensando en un inmueble que permita la formación política, es decir áreas de escuela o salones.

Aseguró que valoran que las oficinas sean útiles, pero también que no comprometan dejar la austeridad, que no se salgan del presupuesto, pero permitan realizar actividades del tamaño de Morena.

Admitió que trataron de buscar las oficinas del partido, que hasta el cambio de administración eran usadas por ese instituto político, pero se les avisó que el contrato estaba por terminar y por lo tanto se veían obligados a buscar otras alternativas.