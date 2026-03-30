No se debe perder de vista molestia de mujeres: JGST

Después que fieles católicos reprocharon mediante un desplegado la nula intervención gubernamental para proteger templos e inmuebles del Centro Histórico durante el 8M, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que no se debe perder de vista las causas de la molestia de las mujeres, es decir, la violencia de la que son víctimas.

"Creo que, ese tema hay que asumir perfectamente la corresponsabilidad que nos corresponde", manifestó el funcionario estatal.

Expuso que el Gobierno del Estado se ofreció a reparar los daños provocados en la manifestación del pasado 8 de marzo, sin embargo, hasta el momento no se tiene respuesta favorable de la Iglesia católica.

?? | El secretario de Gobierno de #SLP respondió al reproche de católicos por daños a inmuebles en el 8M.

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"Nosotros somos muy respetuosos. Creo que hay una corresponsabilidad de ese tipo de edificios históricos. Creo yo que cada uno debe de asumir su responsabilidad, como sucedió al lado del edificio de la rectoría (de la UASLP)", concluyó.

De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la afectación en el templo de La Compañía, ubicado en la calle Álvaro Obregón, asciende a un millón 988 mil 736 pesos.