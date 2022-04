No se detendrá el templo de Ciudad Satélite

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona felicitó al arzobispo electo por el Papa Francisco para San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, y dijo confiar en que seguirá el trabajo de reconciliación y estabilidad de San Luis Potosí, que ya había emprendido su antecesor Jesús Carlos Cabrero Romero.

Dijo que ve en el nuevo arzobispo la disponibilidad de seguir con el proyecto para la construcción de la iglesia de la imagen de San Juan de los Lagos en Ciudad Satélite.

Recordó que se les entregó ya el terreno a ellos, y él viene con toda la disponibilidad de seguir trabajando los proyectos que dejó Jesús Carlos Cabrero Romero.

"No creo que venga a decir ´no, no voy a continuar´... la verdad es que son proyectos institucionales, no de una persona, es de la institución, y sé que se van a seguir los proyectos", dijo.

Además aprovechó para felicitarlo en su nueva encomienda y dijo esperar que muy pronto esté despachando aquí todos los días "y que podamos tener una visita con él".