No se ha planteado alza en las tarifas del agua, asegura Xavier Nava

"No he tenido pláticas con la Junta de Gobierno", señaló el alcalde de la capital Xavier Nava Palacios, quien rechazó que se haya tratado el tema de la actualización de tarifas de Interapas, por lo que señaló que de momento no se puede adelantar nada en el este tema.

"Es un tema que debe pasar por el Congreso del Estado y hay que revisar la situación de todos los organismos de los 21 que hay en todo el estado y me imagino que deben de estar en una condición difícil", señaló.

Manifestó que por eso ha visitado la Cámara de Diputados, con el fin de solicitarle que venga un programa de saneamiento o disminución de tarifas ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los organismos operadores, ya que reconoció que la situación del organismo Interapas actualmente es complicada.

Rechazó que al momento se tenga considerado un posible porcentaje de incremento para las tarifas, pues insistió que no se ha tocado el tema.