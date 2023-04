Restarle facultades al TEPJF implica un retroceso: diputada

La reforma que pretende restarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), significa perjudicar y generar un retroceso en el órgano jurisdiccional, advirtió María Elena Ramírez Ramírez, diputada del Partido Conciencia Popular (PCP).

A nivel nacional, la moción no solo es apoyada por las bancandas parlamentarias de Morena, PVEM, PT, sino también de la oposición, es decir, PRI, PAN y PRD, a excepción de Movimiento Ciudadano.

En entrevista, la legisladora dijo que la moción busca quitar facultades importantes al TEPJF, por lo cual, se está configurándose varios atropellos en detrimento de la justicia electoral.

"Yo estoy a favor de que se hagan las cosas bien, y que sean para avanzar, no para retroceder 30 o 40 años", complementó.

La legisladora criticó que los partidos políticos determinan que, si les favorece "estamos" bien" con la legislación, pero si hay afectaciones "estamos mal".

"No podemos tomar el poder que tenemos, como para perjudicar algo que no nos conviene. Entonces tenemos que acatar las leyes; hay recursos y hay formas de señalar a los tribunales cuando están mal, no simplemente modificar la ley para perjudicarlos", remató.