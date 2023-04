No descartan formalizar denuncia contra extitular del Cobach

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, dejó abierta la posibilidad de concretar una denuncia penal en contra de la ahora exdirectora del subsistema Colegio de Bachilleres (Cobach) de San Luis Potosí, Rita Salinas Ferrari, dependiendo de los resultados finales que arroje el proceso de entrega – recepción institucional.

"Nosotros estamos al pendiente, esperando que termine este proceso que dura 15 días, para entonces tener un resultado final. Luego vendrá otro periodo de tiempo para que Rita Salinas solvente las observaciones que se hagan", explicó el funcionario.

Recordó que en el proceso de entrega - recepción entre Salinas Ferrari y el nuevo titular del Cobach, Ricardo Daniel Centeno Trejo, se detectaron algunas irregularidades que fueron informadas al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. En algunas entrevistas, el mandatario ya reveló parte de los datos que arrojó dicha entrega recepción.

Sobre la posibilidad de denuncia en contra de la ex titular del subsistema, Torres Cedillo citó al gobernador, quien dijo que su compromiso es con las y los ciudadanos y no con los funcionarios: "Nosotros debemos cumplir con nuestro trabajo todos los días y el que no entregue resultados, pues se pone el riesgo. Quien cometa un error o una irregularidad que se pueda interpretar como corrupción, será denunciado".