No se politizará tema del juicio contra Pineda: Diputada

No habrá línea ni desde el PRI, ni desde el Gobierno del Estado en el caso de juicio político del Secretario de Seguridad Pública Estatal; Jaime Ernesto Pineda Artega, señaló la diputada integrante de la comisión jurisdiccional, Laura Patricia Silva Celis.

“Estamos sujetos a la ley, además es un juicio en donde debemos de tener mucho cuidado en el manejo de la información, porque no lo vamos a politizar, no vamos a permitir que el asunto se ventile de manera irresponsable ni mucho menos, al contrario y cuando se genere el dictamen de todo gusto lo vamos a exponer”, señaló.

La diputada manifestó que los legisladores darán a conocer detalles del proceso hasta que se emita un dictamen de este caso.

Señaló que aunque no se puede dar un plazo específico, se espera que este no exceda los seis meses y pueda concluir antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.

Pese a esto reiteró que de momento al interior de la comisión jurisdiccional se analiza si procede o no el juicio político en contra del funcionario estatal “estamos analizando si procede o no, no estamos aún enjuiciando”, manifestó.