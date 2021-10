No se puede trabajar con base en "ocurrencias", dice Morena sobre placas y licencias gratis

No se puede de repente trabajar con "ocurrencias", o tratar de imitar medidas de austeridad aplicadas por el gobierno lopezobradorista, advirtió Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dijo lo anterior al ser cuestionado sobre la inminente propuesta de gratuidad de placas y licencias de conducir ante el Poder Legislativo, proveniente del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Contextualizó que uno de los principales problemas de los gobiernos estatales, es la escasa capacidad de recaudación justa, a través de diferentes gravámenes cobrados por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Por lo tanto, alertó que la iniciativa que presente Gallardo Cardona debe valorarse a fondo y con criterios técnicos, porque lo ideal no es generar un contexto donde el estado deba endeudarse por no tener liquidez para cubrir sus obligaciones al carecer de ingresos.

"Me parece que se tiene que estar pensando muy bien en todo el escenario. Si vas a dejar de percibir un recurso, cómo vas a cubrir eso. Yo creo que las políticas de austeridad, se tienen que hacer de manera muy responsable", cuestionó.

Serrano Soriano enfatizó que, si bien a nivel nacional se establecieron acciones de ahorro, no puede replicarse de la misma forma en San Luis Potosí, porque el escenario económico es diferente.

"Si beneficia al pueblo, qué bien. Nada más que se tienen que hacer las propuestas con muchas responsabilidad (...) pocos impuestos (del Gobierno del Estado) que realmente tienen para ejercer sus gastos", concluyó.