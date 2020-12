"Esperamos" que los otros tres perfiles que no obtengan la elección interna, apoyen a la o el ganador, pues no se vale irse a otro lado, valoró Francisco Javier Salazar Sáenz, senador suplente por San Luis Potosí del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, dijo que el panismo mantiene su línea de llevar a cabo un proceso interno democrático, con tres varones y una mujer, interesados en abanderar la candidatura blanquiazul.

"Esto es un caminito, primero hay que ir por lo que decidan los panistas (...) los otros tres esperamos que lo apoyen, al que gane, porque esa es la democracia. No se vale que si gano, apoyo; y si no, me voy a otro lado", expresó Salazar Sáenz.