"No se ve como si hubiera sido un derrumbe, sino como una explosión", dice familiar de uno de los fallecidos en mina

El pasado viernes 14 de mayo, familiares y amigos dieron el último adiós a Miguel Rosales Escárcega, ingeniero en minas y metalurgia que murió en el derrumbe de la mina Las Cuevas, en Villa de Zaragoza, San Luis Potosí.

El hombre de 27 años de edad, señalaron familiares, fue enterrado en el panteón de San Mateo Xalpa, en Xochimilco, Ciudad de México.

Estefanía, hermana de la víctima, narró que fue el lunes por la noche cuando Recursos Humanos de la empresa Koura le avisó que el cuerpo de Miguel salió de la mina en una ambulancia.

Miguel Rosales fue trasladado de San Luis Potosí a la Ciudad de México el pasado jueves 13 de mayo; el viaje inició alrededor de las 10:00 y finalizó cerca de las 16:00 horas.

Estefanía comentó que pudo ver el cadáver de su familiar: "El cuerpo de mi hermano estaba muy dañado, para ser un derrumbe la piel de mi hermano se veía quemada..., no se ve como si hubiera sido un derrumbe, sino como una explosión".

La mujer, de 19 años, calificó el trato de la compañía Koura como "evasivo", pues no querían que la familia "supiera nada". "Yo pedí desde un principio que se me diera una explicación de su jefe directo, del jefe de supervisores, cosa que nunca se me dio ni cuando yo fui a la mina".

"Las abogadas de la empresa siempre estuvieron sobre mí, ¿sí me entiendes?... Como si estuvieran ocultando algo", añadió Rosales Escárcega. Agregó que la última comunicación con Koura ocurrió hace dos días.