No seremos una mejor sociedad si atacamos al periodismo: Rafael Cabrera

La Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizó el pasado fin de semana su primer curso-taller del año, titulado "Periodismo de Investigación, herramientas para no morir en el intento" que impartió Rafael Cabrera a un grupo de 25 comunicólogos, periodistas y comunicadores.

Durante las sesiones de trabajo, el reconocido instructor -quien ha sido periodista de BuzzFeed, Aristegui Noticias, Animal Político y Reforma, así como coautor de la Casa Blanca de Enrique Peña-, recomendó a los asistentes no olvidar que "un reportaje debe ser como un árbol bien enraizado para que cuando venga la tormenta pueda soportarlo".

En entrevista, habló sobre la práctica periodística en la cual no todo es blanco y negro. Sobre la apreciación que se tiene del oficio dijo que hay muchas causas, se debe reconocer que se puede mejorar en general de parte de todos los medios y ser más exigentes y rigurosos.

Consideró que en este ambiente tan polarizado, muchas veces los políticos u otra gente pueden confundir una mala práctica periodística, que puede ser algo que no hizo un periodista o que no revisó y lo vinculan directamente a que es corrupto o que recibió dinero. "Son como una especie de atajos mentales en donde ves algo que no te gusta o algo que cuestiona algo que tú crees y ya básicamente asumes que todos los periodistas reciben dinero o son corruptos y no es así", afirmó.

Agregó que los periodistas saben que no funciona todo así y es un ambiente en donde quien está perdiendo es la sociedad y el periodismo, "no vamos a ser una mejor sociedad si estamos atacando al periodismo, pero sí podemos exigir que haya una mejor práctica, definitivamente", sostuvo.

Mencionó que estamos en una posición en la que mucha de gente ha sacado reportajes y terminan siendo objeto de linchamiento por parte del presidente o de sus seguidores en los que se hacen llamados y se critica, ya que ha habido ataques en redes sociales en contra de periodistas.

Cabrera indicó que "si lo pensamos ¿quién se va a animar a publicar algo si básicamente el presidente te está exhibiendo, te expone y te queman en redes sociales? aunque seas riguroso, aunque digas lo que digas, siempre vas a encontrar un ataque y realmente ¿cuál es el punto? si queremos que el periodismo o los periodistas digan lo que queremos oír o los hechos, porque básicamente estamos en una realidad cuando ya no sabes que es verdad y que es falso".

En relación con la actualización de los periodistas, aseguró que "el periodismo siempre va a ser básico en el sentido de que lo es y punto, la información, la verificación, no importa si es en redes sociales o en qué medios vas a presentarla, las reglas son muy claras, siempre va a ser periodismo". Sostuvo que éste es un conocimiento muy especializado, pero se tienen que ir actualizando por todo lo que va pasando en el país.

Para continuar el ciclo organizado por la FCC, los días 1 y 2 de abril Nurit Martínez, catedrática de la UNAM, periodista de El Sol de México y ganadora de tres premios nacionales de periodismo en diversas áreas, estará en la UASLP para impartir el curso-taller "El Reportero todo terreno; generador de contenidos en tiempos de redes sociales", cuyas inscripciones están abiertas en el correo eanguian@uaslp.mx o al teléfono 4448564580.