"No sirve sistema en línea del SAT"

La Canacope urgió a la Secretaría de Hacienda arreglar el sistema en línea, ya que cuando el contribuyente entra a realizar su declaración le pide la contraseña y al final resulta que está anulada, informó Armando Reyes, dirigente de la cámara, quien dijo temer que les vayan a multar por no cumplir con el procedimiento.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño refirió que luego de ingresar la contraseña, se debe volver a entrar, porque así lo pide el sistema, y la sorpresa es que de nueva cuenta es anulada.

"No hay acceso para cumplir con la declaración y lo que tememos todos es que por ese motivo nos van a llegar requerimientos, por no cumplir por esa falla grande que tiene la Secretaría en su sistema en línea", explicó.

Reyes Sías reiteró que es a mucha gente a la que se le está anulando, por lo que tienen que arreglarlo con la Secretaría de Hacienda.

"Que nos reciban para hablar sobre el tema ye que es un problema grande para el contribuyente", pidió Armando Reyes.

Dijo también que desean que la Secretaría ponga mucha atención en ese aspecto y que no vayan a empezar a sancionar a la persona física por no cumplir ya que la multa es de 4 mil 200 pesos por cada declaración que se pase.

"El contribuyente está tratando de cumplir, pero el sistema no da el acceso, entonces urgimos a la Secretaría de Hacienda a arreglar la falla, además iremos para platicar con el administrador, ya le hicimos un comentario, pero no da resultado, y lo que no queremos es que nos vayan a sancionar" aclaró.