"No somos cifras, somos madres exigiendo justicia"

En San Luis Potosí, el 25 de noviembre no es solo una fecha simbólica. Es un recordatorio de la violencia que enfrentan diariamente las mujeres. La colectiva "Por ellas, por nosotras y por todas", que incluye a madres como Susana Cruz González, víctima colateral del feminicidio de su hija Lupita Viramontes, llamó a visibilizar la violencia feminicida y a cuestionar la indiferencia de las instituciones.

La colectiva subrayó que, de los seis municipios del estado donde se decretó la Alerta de Violencia de Género, en tres ya fue levantada. Ahora, la Secretaría de la Mujer, bajo la dirección de Gloria Serrato, busca eliminar la medida en los tres restantes, mientras se acusa que se intenta ocultar las cifras reales. De los 169 homicidios dolosos de mujeres registrados, apenas cinco han sido investigados como feminicidios.

El panorama se extiende a la niñez: de 2020 a 2025 se iniciaron 9 mil 853 carpetas por delitos que incluyen violencia familiar, violación, abuso sexual, incumplimiento de obligaciones familiares y estupro. "Delitos que, aunque se cometen contra niñas y niños, violentan directa o indirectamente a mujeres", explican las integrantes de la colectiva. Denuncian que el sistema institucional reproduce la violencia al encubrir crímenes, ignorar desapariciones y negar recursos para la búsqueda de personas desaparecidas.

El grupo también señaló que la violencia machista impregna espacios educativos, donde estudiantes viven con miedo de ser agredidas por compañeros, profesores o autoridades. Mientras tanto, los recursos del Estado se destinan a publicidad, propaganda y eventos que no mejoran la seguridad de las mujeres. Para Susana Cruz y otras mujeres victimas, la lucha se enfrenta a la indiferencia institucional y a un sistema patriarcal que se protege a sí mismo.

"La fuerza del movimiento feminista ha obligado al sistema patriarcal a rearmarse con nuevas formas de violencia", indicaron. Sin embargo, afirmaron que seguirán denunciando la opresión y la impunidad. "Podrán organizar más carreras y simulaciones, pero no tendrán la comodidad y complicidad en nuestro silencio. Ni una más, ni una más, la alerta no se va", aseguraron.