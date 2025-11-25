México conmemora el 25N con llamado urgente contra la violencia

Este 25 de noviembre, México se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha marcada por marchas, pronunciamientos oficiales y actividades que buscan visibilizar la magnitud de la violencia de género en el país.

La jornada, impulsada por la ONU desde 1999, tiene como objetivo recordar a las hermanas Mirabal —activistas dominicanas asesinadas en 1960— y exigir acciones más firmes para garantizar la vida y la seguridad de mujeres y niñas.

En territorio nacional, el 25N se vive con movilizaciones feministas, instalaciones de tendederos de denuncias, foros sobre igualdad y ceremonias oficiales. Instituciones federales, estatales y municipales suelen encender sus edificios de color naranja, símbolo de esperanza y de un futuro libre de violencia.

México mantiene cifras alarmantes: organizaciones civiles y autoridades reportan miles de casos de violencia familiar, desapariciones y feminicidios cada año. Por ello, la fecha se convierte en un punto de presión social para que los tres niveles de gobierno cumplan con sus obligaciones en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este año, además, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmará un acuerdo con gobernadoras y gobernadores para homologar leyes contra el abuso en todas las entidades del país, con el mensaje de que las mexicanas "no están solas".

El 25N no es una celebración, sino un recordatorio: la violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia nacional, y su erradicación depende de acciones sostenidas, presupuestos suficientes y voluntad política real.