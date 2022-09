"No soy morenista pero sí obradorista, siempre he tenido un afecto al presidente", dice Gallardo

Previo a su primer informe de gobierno, el mandatario Ricardo Gallardo Cardona afirmó que "yo no soy morenista, nunca lo he sido, pero sí he sido obradorista. Siempre he tenido un afecto al presidente".

Declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ha sido una parte fundamental para el crecimiento. Aquí lo queremos mucho y siempre va a ser muy bien recibido cuando venga".

Recalcó que "venimos del PRD, fuimos compañeros de partido durante muchos años y creo que los ideales de los obradoristas van por encima de una Cuarta Transformación o de cualquier partido, eso es con lo que me puedo quedar".

Asimismo, reiteró su propuesta de castración a quienes cometan el delito de violación sexual, así como la pena de muerte a feminicidas y asesinos.

"Desgraciadamente las leyes han sido muy vulneradas, y hablo de mi estado, de defenderlo. Por fortuna aquí sí vamos a poder llevar a cabo el tema de capar a los violadores".

Subrayó que en San Luis pasa que violan a jovencitas, las matan, y a los seis meses salen los delincuentes de prisión. "Ha habido casos donde el mismo abuelito o padrastros han violado, incluso, a bebés de un año y no sucede nada. Yo creo que eso es porque no hay una ley que en verdad los detenga a hacer las cosas. Se necesita mano dura para que a veces una parte de la sociedad entienda que está enferma, que no se puede atentar contra los demás".

Respecto a la viabilidad de la propuesta, declaró que "el tema de la castración y del capamiento es posible porque entra dentro del ámbito local. El tema de pena de muerte se va a ir a un nivel federal, los diputados tienen que meterla y es probable que allá la rechacen las bancadas conservadoras".

Aseguró que su primer año fue de muchas enseñanzas "y no por lo que hayamos hecho, sino más bien por lo que se había dejado de hacer durante más de 12 años... prácticamente hicimos en un año lo que el sexenio pasado hizo en todo su mandato y eso la gente lo vio".

En cuanto a la seguridad, dijo que "cuando nosotros llegamos al estado había 4 mil elementos de la policía estatal, de los cuales sólo mil estaban en la calle, unos 2 mil 500 eran administrativos y 500 elementos estaban asignados a escoltas de políticos, empresarios y de gente poderosa".

Recordó la conformación de la Guardia Civil y aseguró que "este año la incidencia delictiva bajó más de un 40% en todo el estado. Hoy tenemos 3 mil 500 policías en las calles y un buen equipamiento".

