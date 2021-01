No tendría que pedir licencia, pero creo que es lo que debe hacerse, responde Rangel tras críticas

"No tendría que pedir licencia porque no te lo solicitan, pero creo que es lo que debe hacerse", respondió este lunes poco antes de registrarse en el proceso interno de Morena para la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí.

Consideró su aspiración como un gran reto "pero con todas las condiciones personales, de capacidad y experiencia para llevarlo a cabo".

Ante los señalamientos porque deja el cargo en medio de una pandemia, dijo a los ciudadanos que estén tranquilos, "la Secretaría de Salud es un sistema fuerte, consolidado, no trabajo sola, si bien se coordinan acciones, todo está tan fortalecido que no importa quien llegue, se tiene la capacidad para darle continuad... ¿Qué pasaría si yo hoy pierdo la vida? Yo siempre he trabajado formando equipos".

Garantizó que aun con su salida se le dará seguimiento a la pandemia como hasta ahora, "hay un plan desde el año pasado, el sistema de salud que sigue funcionando y compañeras y compañeros que tiene muy bien puesta la camiseta".

En entrevista con medios de comunicación que la entrevistaron en Ciudad de México, reconoció la apertura de Morena a candidaturas ciudadanas.

Dijo que debió dialogar sobre su salida con el gobernador Juan Manuel Carreras "porque no estaba en un lugar que fuera fácil dejar de un día para otro".

Respecto a su posible regreso a la secretaría, dijo que "si se me da la oportunidad de reincorporarme en cualquier situación estoy dispuesta a seguir trabajando".

Sobre porqué contiende por Morena y no por el PRI, dijo que ella no está afiliada a ningún partido, "durante los últimos 12 años he apoyado a candidatos de ese partido pero no estoy afiliada al PRI".

Cuestionada respecto a qué les diría a los morenistas para que la respalden como posible candidata, dijo que "yo solamente, durante todo el tiempo que llevo he trabajado, no he hecho otra cosa más que trabajar, no sé hacer más, empecé desde la comunidad... conozco el estado, conozco a la gente, no vengo del sillón a pararme aquí, al contrario, he caminado 25 años y eso me da la fortaleza para saber que todos tienen necesidades diferentes y que ayudaremos a los más vulnerables".

En cuanto a las muertes que deja por la pandemia, dijo que son "muchos menos que los que se proyectaron, nuestro primer objetivo era evitar muertes, preveíamos una situación muy compleja".

Sobre las acusaciones en las que se le liga a Gabriel Salazar, explicó que "el tema nace de una situación que hace un particular varón, en razón de varios particulares, se da un procedimiento judicial y en menos de 24 horas yo soy la culpable, no entendí, me perdí, si vemos que están señalando a un varón... resulta que yo soy la culpable porque yo lo hice rico... a esa persona se le dieron sus contratos, los ganó conforme marca la ley de adquisiciones, dio sus entregables y hay órganos fiscalizadores que nos revisan el uso de recursos... pero nos vamos a que la mujer siempre tiene la culpa de lo que hacen los hombres, de que yo lo mando, que yo le digo qué hacer".