"No tenemos dudas"; diputadas niegan que comparecencias de funcionarios estatales fueran "a modo"

Luego que el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi consideró que la comparecencia de Leticia Vargas Tinajero, titular de la Seduvop, estuvo "orquestada", diputadas aliadas del PVEM, negaron que esa y las demás interlocuciones hayan estado "a modo".

En entrevista, María Claudia Tristán Alvarado, coordinadora parlamentaria del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), dijo que las y los diputados están para preguntar lo que "nos haga falta", y no es que "sean a modo", sino que derivado de la comunicación y el trabajo diario de los funcionarios, "realmente no tenemos dudas".

Declaró que Vargas Tinajero no respondió de propia voz, sino leyendo tarjetas informativas porque es ingeniera, y "seguramente" las cuestiones verbales le cuestan trabajo.

"No es que sea a modo o de paso, sino que estamos en permanemte comunicación exigiendo lo que día día nos llega. Yo creo que eso es lo que está pasando", opinó la entrevistada.

Aparte, Lidia Nallely Vargas Hernández, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que las y los congresistas plantearon distintos cuestionamientos, y todas fueron respondidos por los funcionarios estatales.

Sostuvo que, en tales ejercicios no se busca que los comparecientes pasen momentos agradables, pues la mayoría de los diputados preguntaron los temas de su interés en particular. "No lo veo que esté a modo", evaluó.

"Creo que el diputado (Ramírez Konishi) si siente que no se está haciendo bien la labor, él tiene que hacer las preguntas; le corresponde a él hacer todas estas preguntas de las cuales tiene duda", concluyó.