No tienen para pagar finiquitos

Con respecto a las exigencias para el pago de su finiquito por parte de un grupo de jubilados que se manifestaron la mañana de este martes en la Secretaría de Finanzas, el titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez, indicó que los pagos se harán conforme se fueron presentaron las jubilaciones, pues por el momento no se cuenta con la liquidez suficiente para saldar el adeudo.

“El derecho se respeta, y la lógica nos dice que el que es primero en tiempo es primero en derecho”, expuso.

Se trata de dos bonos pendientes que se arrastran de administraciones pasadas, los cuales representan una erogación de alrededor de 800 millones de pesos y datan del 2019, son: estímulo por años de servicio y liquidación jubilación, proporcional al salario.

El funcionario estatal, les pidió a los inconformes que estén tranquilos, pues los finiquitos serán liquidados en su totalidad y no al 25% como algunos de los manifestantes expresaron, “lo que se debe se tiene que pagar, lo que pasa es que no tenemos los recursos, no se tiene la liquidez de momento”.

Agregó que se realizarán mesas para programar los pagos, para que vayan recibiendo una cuarta parte de sus finiquitos y no el 100% como los jubilados exigen, “eso no quiere decir que nada más eso se vaya a pagar y vayan a perder el resto de la cantidad”.

Con respecto, a los jubilados que fallecieron, Lara Enríquez aseguró que este tipo de casos están contemplados en la Ley, a favor de los beneficiarios o las personas que dependían económicamente del trabajador activo.

Finalmente, el oficial mayor reconoció que no existe la liquidez para saldar la totalidad del adeudo, porque los recursos estatales se están empleando en obras de infraestructura y servicios en beneficio de toda la ciudadanía.