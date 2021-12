No ve Fiscalía mensaje de delincuentes en últimos ataques contra policías

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) José Luis Ruíz Contreras sostuvo que hasta el momento no hay indicios de que las agresiones directas contra policías de diversas corporaciones durante los últimos días pudieran estar relacionados o que tengan que ver con un mensaje que busquen enviar los delincuentes a las autoridades.

"No hay indicio de que estos hechos pudieran estar relacionados, lamentablemente si se han dado estos eventos en una misma semana dentro de la zona metropolitana y en contra de elementos policiacos, al menos en este último ataque que fue en contra de un agente de la policía ministerial federal no tenga que ver con sus funciones y más bien haya sido un intento de asalto", puntualizó.