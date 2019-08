No vemos a los ambulantes como un problema o una terquedad: Director de Comercio

"El Ayuntamiento de la Capital no ve a los ambulantes como un problema o una terquedad, si no como personas que están en la mejor disposición de trabajar de la mano con las autoridades para mejorar cuanto antes la forma en la que realizan este oficio, por eso les pedimos que no abandonen las mesas de diálogo y trabajen con nosotros", precisó el director de Comercio, Gabriel Andrade Córdova.

Dijo que sabe y conocen sobre las necesidades de los comerciantes ambulantes, por eso la importancia de estar todos de acuerdo en mejorar sus condiciones de trabajo y darle otra imagen al Centro Histórico, ya que es el punto de atracción de nuestra ciudad.

Además de que la mayoría de las personas que se dedican al comercio informal están en la mejor disposición de dialogar, para mejorar la forma en que realizan su trabajo en el primer cuadro de la ciudad, ya que ellos también quieren mejorar la forma en que instalan sus negocios.

"En estas mesas de diálogo, pedimos que se acerquen y siempre traten de estar informados de que es lo que se va a hacer y que no se afectará en su trabajo", concluyó el titular de Comercio.