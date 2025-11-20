logo pulso
Nombramiento de Aradillas entra a revisión del Tribunal Electoral

El Congreso deberá entregar informe y pruebas que respalden el nombramiento

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 20, 2025 02:40 p.m.
A
Nombramiento de Aradillas entra a revisión del Tribunal Electoral

El Congreso del Estado recibió la notificación del Tribunal Electoral sobre un juicio que impugna la designación de Martha Patricia Aradillas Aradillas como concejal presidenta de Villa de Pozos. La demanda fue presentada por un ciudadano que cuestiona la legalidad del nombramiento.

La presidenta del Tribunal Electoral, Dennise Adriana Porras Guerrero, explicó que la notificación marca el inicio formal del proceso, y que los terceros interesados cuentan con 72 horas para intervenir.

Durante ese periodo, la ponencia instructora debe determinar si el juicio se desecha o se admite. Si cumple con los requisitos de procedencia, se inicia el estudio del caso y pueden solicitarse diligencias, documentos o constancias a las autoridades involucradas.

El Congreso del Estado dispone de 48 horas para presentar un informe que respalde la designación impugnada. Una vez recibido, la ponencia tendrá tres días para decidir si el juicio continúa o se desecha.

De admitirse, el Tribunal podrá requerir información adicional antes de emitir una resolución.

Tras completar todas las etapas, la autoridad electoral tendrá 12 días para definir si el nombramiento de Aradillas se mantiene o se revoca.

