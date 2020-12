Nómina legislativa no coincide con la eficiencia de Congreso

Lo ideal es que se viera reflejada la eficiencia y productividad del Congreso del Estado con la contratación de trabajadores por horarios, sin embargo, no es así, pues existe un vasto rezago en el tratamiento de iniciativas, criticó Manuel Nava Calvillo, integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA).

Este sábado, se dio a conocer que el Poder Legislativo local fue en 2019 el segundo del país con más personal contratado por honorarios, cuyo costo por un empleado es de un millón de pesos, según datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos Locales del Inegi.

El activista dijo que, con base a los datos de Inegi, a mayor número de contrataciones debería haber aumento de presentación de iniciativas, pero si no es así, el Legislativo debería aclarar por qué hay aumento de nómina bajo ese régimen, pero no mejora la productividad.

"La contratación de honorarios, es una práctica que fue muy socorrida en las administraciones anteriores, neoliberales (...) si cumplieran con su trabajo no importaría que tuvieran 200 trabajadores o no, pero no le interesa (al Congreso) trabajar internamente, ni cumplir con sus funciones .