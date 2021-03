"Nos vamos a vacunar para que no gobiernen los mismos", dice Mónica Rangel

"El 6 de junio vamos a ponernos la vacuna para que no sean los mismos, para que vayamos por un cambio real, porque el verdadero cambio sólo está en Morena", afirmó la candidata a la gubernatura, Mónica Rangel, ante vecinos del distrito 5 de la capital.

Agradeció la oportunidad que le dieron para escucharlos y les aseguró que en su gobierno se trabajará en tres temas importantes: las mujeres, empleos y seguridad.

Indicó que conoce las necesidades de la gente y por eso le duele ver a mujeres que piensan que por ser amas de casa no trabajan o no hacen nada, por eso, a través del programa Mujeres Juntas, se les apoyará económicamente.

Agregó que la seguridad será prioridad en su gobierno "para quitarnos la angustia de no saber si nuestras hijas regresan, para que no nos roben la bolsa en la calle".

Mónica Rangel les informó que ya está hablando con los buenos empresarios para que contraten por igual a hombres y mujeres, además de darles el mismo salario, "no estamos peleados con que haya inversión, pero deben contratar a nuestra gente".

Dijo que estos tres temas fundamentales se complementarán con el deporte, arte y cultura para que los jóvenes salgan de la calle y aprovechen su tiempo.

Finalmente, aseguró que si se corrigen esas tres cosas todo lo demás se dará en consecuencia y las familias estarán más seguras.

Además del encuentro con vecinos, la doctora Mónica Rangel, recorrió las calles de la colonia Potosí Rioverde para visitar a los ciudadanos casa por casa.