Notarios llaman a aprovechar descuentos en 'mes del testamento'

El presidente del Colegio de Notarios Públicos de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda, advirtió que no hacer testamento sigue siendo origen de conflictos familiares que pueden evitarse con un trámite sencillo y accesible.

"Hay dos cosas seguras en la vida: pagar impuestos y la muerte. El testamento es un acto de razón y también de corazón, porque te obliga a reflexionar qué pasará con tu patrimonio y con tu familia cuando ya no estés", señaló en entrevista con Pulso Online.

El presidente del Colegio de Notarios en Pulso Online

Barrón Cerda subrayó que el documento no solo se limita a bienes materiales. También puede incluir la designación de tutores para hijos menores, el perdón de deudas, el reconocimiento de obligaciones o el nombramiento de un albacea.

El notario aclaró que no hay edad "ideal" para hacerlo, pues la ley permite otorgar testamento desde los 16 años, y además es un acto revocable, que puede modificarse cada vez que cambian las circunstancias personales: matrimonio, hijos, separaciones o nuevos bienes.

En San Luis Potosí, dijo, la campaña se extiende más allá de septiembre y se mantiene durante cuatro meses, hasta diciembre, con tarifas reducidas al 50%. El costo general es de 2 mil pesos, pero policías, bomberos y paramédicos pagan solo mil pesos, gracias a un acuerdo con el Gobierno estatal.