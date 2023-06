Noyola rompe lanzas en contra de Galindo

“Muy respetable, se fue solo, esto no va a tener ningún auge, yo quisiera ver qué resultados les va a dar, porque él está hablando exclusivamente de la capital y dónde queda Soledad”, criticó la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes luego de que el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos dio a conocer los avances del plan emergente para afrontar la crisis hídrica.

Leonor Noyola dijo que la necesidad de agua se ha tenido desde siempre y consideró que ese planteamiento se debió haber hecho desde el inicio de la administración.

“Si se hubiera hecho con tiempo, ahorita no estuviéramos sufriendo, porque se hace de lado a Soledad y a Cerro San Pedro, cuando todos necesitamos y cuando él es el que nos debería de haber dicho que sumáramos esfuerzos, que se pusiera en la mesa las estrategias que pudiéramos encontrar entre todos”, agregó.

“Pensó tarde, o creo que no le dio para más, en pensar que la necesidad del agua es vital, qué bueno que a él no le falte, que a su círculo no le falte, porque a la población soledense le falta el agua, tienen colapsos, les llega el recibo y lo tienen que pagar, aunque no tengan el servicio”, abundó la alcaldesa.

Además, reiteró que es responsabilidad de los gobiernos estar al pendiente de las necesidades de todas estas familias, cosa que dijo, no se ha visto, por parte del presidente de la Junta de Gobierno de Interapas.