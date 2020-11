Nuestro Centro y Canaco, atentos a las acciones de la alcaldía para frenar el ambulantaje

Diciembre será la "prueba de fuego" para la Unidad de Gestión del Centro Histórico ante la proyección de ventas que se tiene por parte del comercio establecido puesto que ésta podría verse afectada aún más ante la invasión del ambulantaje, sostuvo el vicepresidente de la organización Nuestro Centro, Francisco Acosta Leos.

Apuntó que son ya mil 800 comerciantes informales los que invaden la vía pública en el primer cuadro de la ciudad, lo que representa una competencia desleal para con los negocios establecidos ya que estos esquivan los impuestos.

Indicó que, a pesar de que se ha solicitado en varias ocasiones el apoyo de la Unidad de Gestión para resolver el tema de los informales no se han obtenido buenos resultados, por lo que agregó que en diciembre se verá si ésta va a trabajar o no.

Asimismo, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Juan Servando Branca Gutiérrez, respaldó las acciones solicitadas en cuanto a restablecimiento del orden en el comercio en el primer cuadro de la ciudad, sostuvo que existen comercios que distan mucho de ser economías de supervivencia e incluso muchos de los establecidos desearían tener el tipo de dividendos que obtienen algunos de los que ejercen actividades informales.

"Lo que necesitamos es que se actúe siempre conforme a derecho, siempre levantaremos la voz en conjunto para señalar estas situaciones que no benefician a una ciudad tan señorial y tan próspera en su momento, como lo es San Luis Potosí".

Finalmente, añadió que a pesar de que para el Centro Hístorico hay buenas intenciones y proyectos que lo apuntalan a ser uno de los mejores no únicamente a nivel nacional sino en Latinoamérica, ello podría no ser, si el turismo al llegar no ve un Centro ordenado y calles donde se pueda transitar libremente, puntualizó el líder empresarial.