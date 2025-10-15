"Nueva Ley de Amparo no impacta en impartición de justicia en SLP"

La reciente reforma federal a la Ley de Amparo, únicamente afectará aquellos juicios que se encuentren en instancias federales, consideró Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Complementó que no impactará en la impartición de la justicia del Poder Judicial del Estado, sino en los recursos que se puedan promover contra el actuar de los órganos jurisdiccionales federales.

"Por ejemplo en las sentencias ya dictadas, como última instancia en las Salas de aquí del Poder Judicial, pues está el amparo directo y en todo el actuar, a través del procedimiento, están las del amparo indirecto", comentó.

La magistrada presidenta subrayó que el amparo se trata de un juicio promovido con la finalidad de brindar la protección de derechos humanos, dentro del actuar de alguna autoridad de los 3 niveles gubernamentales.

