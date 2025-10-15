logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Nueva Ley de Amparo no impacta en impartición de justicia en SLP"

El Poder Judicial se prepara para los cambios tras la reforma

Por Rubén Pacheco

Octubre 15, 2025 03:04 p.m.
A
Nueva Ley de Amparo no impacta en impartición de justicia en SLP

La reciente reforma federal a la Ley de Amparo, únicamente afectará aquellos juicios que se encuentren en instancias federales, consideró Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Complementó que no impactará en la impartición de la justicia del Poder Judicial del Estado, sino en los recursos que se puedan promover contra el actuar de los órganos jurisdiccionales federales.

"Por ejemplo en las sentencias ya dictadas, como última instancia en las Salas de aquí del Poder Judicial, pues está el amparo directo y en todo el actuar, a través del procedimiento, están las del amparo indirecto", comentó.

La magistrada presidenta subrayó que el amparo se trata de un juicio promovido con la finalidad de brindar la protección de derechos humanos, dentro del actuar de alguna autoridad de los 3 niveles gubernamentales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nueva Ley de Amparo no impacta en impartición de justicia en SLP
Nueva Ley de Amparo no impacta en impartición de justicia en SLP

"Nueva Ley de Amparo no impacta en impartición de justicia en SLP"

SLP

Rubén Pacheco

El Poder Judicial se prepara para los cambios tras la reforma

Video: Hay evidencia de la corrupción en PC, revira Galindo
Video: Hay evidencia de la corrupción en PC, revira Galindo

Video: Hay evidencia de la corrupción en PC, revira Galindo

SLP

Rolando Morales

Tras el cese del exdirector Adrián Cortázar, se detectaron más de mil 400 trámites detenidos, dijo el alcalde

Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca
Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca

Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

La presidenta se encuentra en Tamazunchale para evaluar daños en la región tras las fuertes lluvias

Estudiantes se manifiestan en zona universitaria; bloquean Salvador Nava
Estudiantes se manifiestan en zona universitaria; bloquean Salvador Nava

Estudiantes se manifiestan en zona universitaria; bloquean Salvador Nava

SLP

Redacción

La Policía Vial mantiene activado un dispositivo vial y pide tomar precauciones