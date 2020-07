"Nueva normalidad" traerá ola delictiva

Se presentará un efecto tsunami en materia de seguridad, porque posibles víctimas y potenciales victimarios se encuentran encerrados, y en cuanto ocurra el desconfinamiento, ambos regresarán a la vida cotidiana, con la variable del alto grado de necesidad y del desempleo, advirtió el ex comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos.

El también Master en Seguridad Global, dijo que los gobiernos están llamados a reforzar las políticas públicas para invertir en medidas de contención tales como el apoyo social a quienes perdieron su trabajo, y principalmente a los que no tienen qué comer o están en la pobreza.

Explicó que cuando el gobierno de cualquiera de los tres niveles trata de contener eso precisamente es por medio de apoyos solidarios, puesto que es previsible que se va a soltar nuevamente la delincuencia ahora que viene de regreso una nueva contención obligada, y a su vez vendrá un regreso fuerte de la delincuencia.

Dijo que la misma explicación no funciona para el crimen organizado puesto que éste se quedó trabajando a lo largo de toda la pandemia, y por eso es que la tasa de homicidios no bajó, puesto que ellos no respetaron el espacio de contención, porque las reglas de funcionamiento de la delincuencia organizada son otras.