Nuevo director acusa: protesta indígena ya es "un mercadito"

Señalan que el plantón de Palmira Flores se convirtió en un "mercadito" y llama a trabajar desde la institución.

Por Rolando Morales

Noviembre 12, 2025 03:05 p.m.
A
Julio Hernández Miguel.

Julio Hernández Miguel.

El recién nombrado director de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Julio Hernández Miguel, descalificó la manifestación que mantiene un grupo de integrantes de comunidades originarias frente a Palacio Municipal —entre ellas la exdirectora de la dependencia, Palmira Flores García—, a quienes acusó de haber convertido el plantón en un espacio de comercio y no en una protesta legítima.

Hernández Miguel, quien resultó electo como titular de la Unidad tras un proceso validado por el Tribunal Electoral y el CEEPAC, aseguró que su elección fue "legal y transparente", con participación de autoridades competentes y representantes de diversas comunidades indígenas del municipio.

"Ya no es una manifestación, es prácticamente un mercadito; los invitamos a que se acerquen, aquí las puertas están abiertas para trabajar en conjunto", señaló.

El funcionario afirmó que su administración buscará la "unidad y transparencia" entre los pueblos originarios, dejando atrás divisiones internas. Subrayó que su proyecto prioriza el trabajo coordinado para gestionar apoyos y programas que beneficien por igual a todas las comunidades indígenas de la capital.

Durante la presentación oficial del nuevo equipo de la Unidad, representantes de comunidades y colaboradores respaldaron a Hernández Miguel y rechazaron los reclamos de Palmira Flores. Marisol González Montalvo afirmó que la manifestación "no tiene fundamento legal" y acusó a la exfuncionaria de haber favorecido solo a su propia comunidad durante su gestión.

A su vez, otros integrantes del nuevo cuerpo directivo invitaron a Flores y a los inconformes a sumarse al trabajo institucional, mientras que María Guadalupe González, de la comunidad mazahua, llamó a la exdirectora a "buscar humildad" y dejar de promover divisiones.

"Esta oficina es el espacio legítimo para atender las necesidades de los pueblos indígenas, no las calles ni los mercados improvisados", enfatizó Hernández Miguel al concluir el encuentro, reiterando su disposición al diálogo con respeto a la legalidad.

