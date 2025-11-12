Nuevo director acusa: protesta indígena ya es "un mercadito"

El recién nombrado director de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Julio Hernández Miguel, descalificó la manifestación que mantiene un grupo de integrantes de comunidades originarias frente a Palacio Municipal —entre ellas la exdirectora de la dependencia, Palmira Flores García—, a quienes acusó de haber convertido el plantón en un espacio de comercio y no en una protesta legítima.

Hernández Miguel, quien resultó electo como titular de la Unidad tras un proceso validado por el Tribunal Electoral y el CEEPAC, aseguró que su elección fue "legal y transparente", con participación de autoridades competentes y representantes de diversas comunidades indígenas del municipio.

"Ya no es una manifestación, es prácticamente un mercadito; los invitamos a que se acerquen, aquí las puertas están abiertas para trabajar en conjunto", señaló.

El funcionario afirmó que su administración buscará la "unidad y transparencia" entre los pueblos originarios, dejando atrás divisiones internas. Subrayó que su proyecto prioriza el trabajo coordinado para gestionar apoyos y programas que beneficien por igual a todas las comunidades indígenas de la capital.

Durante la presentación oficial del nuevo equipo de la Unidad, representantes de comunidades y colaboradores respaldaron a Hernández Miguel y rechazaron los reclamos de Palmira Flores. Marisol González Montalvo afirmó que la manifestación "no tiene fundamento legal" y acusó a la exfuncionaria de haber favorecido solo a su propia comunidad durante su gestión.

A su vez, otros integrantes del nuevo cuerpo directivo invitaron a Flores y a los inconformes a sumarse al trabajo institucional, mientras que María Guadalupe González, de la comunidad mazahua, llamó a la exdirectora a "buscar humildad" y dejar de promover divisiones.