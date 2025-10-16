Nuevo helicóptero, aún sin operar: Lara Enríquez

Contrario a lo sostenido por la SSPC estatal el pasado 26 de septiembre, Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, informó hoy que el helicóptero recién adquirido todavía no opera, porque se encuentra en proceso de regularización en el país.

La aeronave con la matrícula estadounidense N260WH, es un Eurocopter H-120, Serie 1699, fabricado por la compañía Airbus Helicopters por medio de una colaboración con China National Aero Technology Import and Export Corporation (CATIAC).

Lara Enríquez reveló que el vehículo aéreo significó una erogación de alrededor de un millón de dólares para el Gobierno del Estado, y en cuya compra se incluye el mantenimiento del mismo.

"Ese helicóptero viene en perfectas condiciones, puesto que lo sacamos de una agencia que se dedica a ello, entonces, fue el costo que ya incluye el mantenimiento, y no se ha movido, porque estamos regularizando, precisamente su legal estancia aquí en el país", subrayó.

En entrevista del pasado 26 de septiembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, afirmó que el helicóptero opera sin mayores problemas para labores de sobrevuelos de vigilancia y con una autorización provisional, después que se informara que estaba impedido para ello, derivado de falta de permisos de la AFAC.