Nuevo sistema penal es injusto: Renace

El sistema penal acusatorio, oral y adversarial que se aplica desde junio de 2016 no resolvió los problemas de presunción de culpabilidad, y eso es lo que mantiene a un alto número de inocentes en la cárcel, afirmó José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Fundación Renace.

Informó que esa situación se agrava con el catálogo más reciente de conductas delictivas que pueden mantener a una persona en prisión preventiva, aun sin que se le declare culpable.

"Si tú ves los datos, y si ves la cifra que hay de las mediciones objetivas, el sistema acusatorio arroja que México sigue siendo un país muy inseguro y el esquema de decir que van a meter a la cárcel a la gente violentando la presunción de inocencia, no da resultados y sí genera injusticias".

Explicó que no hay un sistema de pesos y contrapesos que propicie una revisión a fondo de los casos que se presentan para judicializarse y frecuentemente las acusaciones que se hacen desde las fiscalías, si no proceden o las personas son declaradas inocentes, no existe ningún esquema que compense a los afectados, como sucede en otros países.

De la Garza Marroquín dijo que lo que hace falta es empatar a otros países más desarrollados en la materia, y propiciar que las autoridades se vean obligadas a revisar caso por caso, calificar no sólo los indicios y una verdadera investigación científica en la carpeta, sino también la peligrosidad de las personas juzgadas.