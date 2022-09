Nuevo Sistema Penal es inoperante: Abogados

A pesar de que desde el 18 de junio de 2016 entró en vigor el sistema penal acusatorio, oral y adversarial, todavía falta mucha capacitación para los abogados postulantes para las instituciones operadoras del sistema, advirtió Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C.

Comentó que incluso, en ausencia de cobertura tiene su origen en las ambigüedades del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las lagunas legales, y la tardanza para generar jurisprudencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aseguró que de cada mil abogados, solo diez cuentan con las herramientas para litigar el sistema penal acusatorio, sus cinco principios y la oralidad “Es muy poquito”, reconoció.

Informó que muchos de los abogados se retiraron, y se fueron a litigar la materia civil, pero se debe considerar que ya hay oralidad también en la materia mercantil, ya están por llegar los sistemas oral civil y familiar, y el laboral se encuentra en su apogeo.

“Los abogados que no tengan acceso a la preparación, cada día van a ser menos abogados, porque no están preparados para enfrentar los sistemas de oralidad en las materias del derecho”.

Torres Salazar reprochó que de los miles de millones de pesos que los gobiernos de los estados utilizaron para la implementación del sistema de justicia penal, oral y adversarial, no contemplaron el apoyo de la actualización para la contraparte, es decir los abogados postulantes.

Recordó que por sentido común, si alguna de dos partes no funciona, es lógico que el sistema penal acusatorio no va a funcionar, y eso no lo visualizar un con anticipación las autoridades responsables de la implementación.