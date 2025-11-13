logo pulso
SLP

Nuevos puntos de revisión en SLP

SSPC anuncia retenes, pero omite cifras y duración.

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 12:38 p.m.
A
Nuevos puntos de revisión en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) anunció un nuevo despliegue de vigilancia que incluye la instalación de Puestos de Atención Ciudadana (PAC) en accesos carreteros y zonas limítrofes de San Luis Potosí, además de refuerzos en puntos ya existentes. La información fue difundida por el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, mediante un comunicado oficial.

Según la SSPC, los PAC operarán de forma permanente y durante las 24 horas, con participación de 31 agentes de la Guardia Civil Estatal en cada punto, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, la dependencia no precisó cuántos puestos estarán activos en total ni su ubicación exacta en cada frontera.

La autoridad estatal enlistó presencia en los límites con Jalisco, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, así como en tramos carreteros federales:
– Carretera 80, San Luis Potosí–Lagos de Moreno (km 32.5).
– Carretera 57, San Luis–Querétaro, a la altura de Santo Domingo, Santa María del Río.
– Carretera 37, San Felipe–Villa de Reyes.

También se informó sobre el reforzamiento de cuatro PAC en la capital y un esquema de vigilancia en la Terminal Terrestre Potosina, donde se realizarán recorridos con binomios caninos.

El comunicado enmarca estas acciones dentro de la estrategia federal aplicada en Michoacán, aunque no detalla los alcances, duración o criterios de evaluación del operativo anunciado.

