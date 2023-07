Nula vigilancia en las carreteras, reporta Conatram

Para el gremio transportista, la Guardia Nacional “es como si no existiera”, pues en las carreteras los choferes están completamente desamparados y tampoco reciben protección de las corporaciones estatales o municipales, sino más bien lo contrario.

Afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) lamentaron la falta de toda clase de apoyo por parte del sector gubernamental en sus tres niveles y dijeron que la seguridad “es lo que menos hay en las carreteras, actualmente”.

Comentaron que, aunque se detenga a los delincuentes, éstos no son castigados. Además, cuando se llega a recuperar un camión o remolque robado, poderlo liberar es “un tremendo peregrinar por las fiscalías de los estados o la federal, y si no hay moche, no te entregan tu vehículo y te hacen batallar por un largo tiempo”.

Los transportistas de la Conatram, esperan que con el próximo cambio de gobierno a nivel federal, estas situaciones puedan cambiar para bien, y expresaron: “Este gobierno, lo único que nos ha traído son puras desgracias, pero no solamente para el gremio, sino para todo el país”.