Obligan a usar cubrebocas;"pero no te voy a multar"

La administración estatal giró un oficio a todos los presidentes municipales para que sea obligatorio el uso de cubrebocas, a fin de frenar la propagación del Covid-19; por lo que se analizan medidas administrativas que marca la Ley de Salud y los Bandos de Policía y Buen Gobierno, las cuales se darán a conocer el próximo miércoles.

El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, dijo que no se trata de cambiar infracciones por el uso del cubrebocas, "no estamos diciendo hasta este momento, te voy a multar, te voy a sancionar".

Detalló que gobierno del Estado se encuentra generando un acuerdo para reforzar la obligatoriedad del cubrebocas, por lo que se implementarán medidas administrativas. "Todo está enfocado a que sería obligatorio el uso del cubrebocas".

Reiteró que las asociaciones de abogados presentaron una iniciativa al Congreso del Estado para el uso del cubrebocas y otras cosas más para proteger al personal médico con modificaciones al Código Penal que también lo está analizando el Poder Legislativo.

Reconoció que aún no se definen en qué consistirían las sanciones administrativas, para quién no use cubrebocas, "pero la idea no es aplicar sanciones por no usar cubrebocas".