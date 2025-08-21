logo pulso
Obra en lateral de SNM lleva 35% de avance

Por Rolando Morales

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Obra en lateral de SNM lleva 35% de avance

Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que los trabajos de rehabilitación de la lateral de Salvador Nava a la altura del Parque Tangamanga tiene hasta el momento un 35 por ciento de avance. 

Señaló que si bien el contrato mantiene una programación de obra hasta el 31 de diciembre, el funcionario municipal estimó que la totalidad de los trabajos podrían concluir hasta finales del próximo mes de septiembre. 

Aunque señaló que si no se presentan lluvias, en las próximas dos semanas podrían concluir con los principales tramos, “tenemos pronostico de lluvias para las siguientes dos semanas, pero si no hay, en dos semanas podríamos abrir aproximadamente ese tramo para trabajar de Tatanacho hacia la desincorporación del carril central hacia la lateral”. 

Hasta el momento se trabaja en las zonas prioritarias que funcionan como zona de descarga del Lago Mayor y de la planta de tratamiento. 

